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Вахрушев Степан Антонович

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вахрушев Антон Андреев

Мать: не указана

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахрушева Степанида Семеновна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Степанида Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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