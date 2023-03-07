Вахрушев Степан Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вахрушев Антон Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вахрушева Степанида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно