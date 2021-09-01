Доптуг-Оол Аппык-Кыс Бадыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1938
Дата смерти01.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.19
Дочь: Доптуг-Оол Роза Монгушевна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Рождение ребёнка
20.12.19
Дочь: Монгуш Татьяна Монгушевна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Рождение
15.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1968
Дочь: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Рождение ребёнка
02.12.1970
Дочь: Мунзук Маргарита Монгушевна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Рождение ребёнка
08.12.1976
Дочь: Доптуг-Оол Саида Монгушевна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доптуг-Оол Илья Монгушевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доптуг-Оол Борис Монгушевич
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доптуг-Оол Мерген Монгушевич
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Смерть
01.09.2021