Доптуг-Оол Аппык-Кыс Бадыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доптуг-Оол Аппык-Кыс Бадыевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1938

Дата смерти

01.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.19

Дочь: Доптуг-Оол Роза Монгушевна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Рождение ребёнка
20.12.19

Дочь: Монгуш Татьяна Монгушевна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Рождение
15.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1968

Дочь: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Рождение ребёнка
02.12.1970

Дочь: Мунзук Маргарита Монгушевна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Рождение ребёнка
08.12.1976

Дочь: Доптуг-Оол Саида Монгушевна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доптуг-Оол Илья Монгушевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доптуг-Оол Борис Монгушевич

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доптуг-Оол Мерген Монгушевич

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Смерть
01.09.2021
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