Багров Семен Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиПосле 27.05.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
26.05.1903
Афанасьевская церковь, г. Гдов 26.05.1903 Алацк Семен Васильевич Бубнов Юхновщина Агрипина Тимофеевна Логинова по жениху Алацк крестьянин Иван Михайлович Бубнов по невесте Александровского посада кр... Показать все
Смерть
После 27.05.1903