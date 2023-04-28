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Багров Семен Гавриилович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

После 27.05.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
26.05.1903
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь, г. Гдов 26.05.1903 Алацк Семен Васильевич Бубнов Юхновщина Агрипина Тимофеевна Логинова по жениху Алацк крестьянин Иван Михайлович Бубнов по невесте Александровского посада кр... Показать все
Смерть
После 27.05.1903
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