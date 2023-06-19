Ковальчук (Леваднюк) Харитина Евтихеева
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Леваднюк Евстихей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1855
Сын: Ковальчук Александр Иосифов
Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Варвара Иосифова
Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ковальчук Ксения Иосифова
Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно