Ковальчук (Леваднюк) Харитина Евтихеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Леваднюк) Харитина Евтихеева

Место рождения

Богатырка, Київська область

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Леваднюк Евстихей

Мать: не указана

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
30.08.1855

Сын: Ковальчук Александр Иосифов

Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Варвара Иосифова

Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ковальчук Ксения Иосифова

Отец ребёнка: Ковальчук Иосиф Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Иосиф Яковлев