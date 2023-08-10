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Кравцов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кравцов Михаил Александрович

Мать: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Кравцова Евдакия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Кравцова Евдакия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Кравцова Евдакия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Евдакия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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