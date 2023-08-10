Кравцов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Кравцова Евдакия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Кравцова Евдакия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Кравцова Евдакия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно