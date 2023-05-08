Кривопуск Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопуск Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1930

Дочь: Кривопуск Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривопуск Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривопуск Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривопуск Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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