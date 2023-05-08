Кривопуск Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1930
Дочь: Кривопуск Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривопуск Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривопуск Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривопуск Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно