Пугина Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1910

Дочь: Аксёнова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пугин Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Пугин Алексей Игнатьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Пугин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Пугин Алексей Игнатьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Алексей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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