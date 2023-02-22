Пугина Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1910
Дочь: Аксёнова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пугин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Пугин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.02.1915
Отец ребёнка: Пугин Алексей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно