Марченко Емельян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Емельян Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1872

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Марченко Григорий Маркович

Мать: Вера Марковна

Рождение ребёнка
Между 1829 и 1835

Сын: Марченко Семен Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Старая Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1842

Сын: Марченко Иаков Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1846

Сын: Марченко Иосиф Емельянович

Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна

Рождение ребёнка
19.08.1848

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна

Рождение ребёнка
17.02.1853

Дочь: Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна

Рождение ребёнка
13.03.1855

Сын: Марченко Никифор Емельянович

Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна

Рождение ребёнка
06.03.1865

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна

Рождение ребёнка
19.04.1866

Сын: Марченко Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
После 1872
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