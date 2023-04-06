Марченко Емельян Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Марченко Григорий Маркович
Мать: Вера Марковна
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1835
Сын: Марченко Семен Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Старая Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1842
Сын: Марченко Иаков Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1846
Сын: Марченко Иосиф Емельянович
Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна
Рождение ребёнка
19.08.1848
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна
Рождение ребёнка
17.02.1853
Дочь: Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна
Рождение ребёнка
13.03.1855
Сын: Марченко Никифор Емельянович
Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна
Рождение ребёнка
06.03.1865
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна
Рождение ребёнка
19.04.1866
Сын: Марченко Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Марченко Мария Евстафиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
После 1872