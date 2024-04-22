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Воронов Георгий Алексеев

Место рождения

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1869 ст.

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1887

Жена: Воронова Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Воронова Чернышева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Гаврилова

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Воронов Николай Егорович

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Гаврилова

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Воронов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Гаврилова

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1913
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