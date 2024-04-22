Воронов Георгий Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.04.1869 ст.
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Воронова Чернышева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1904 ст.
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1909 ст.
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Гаврилова
Смерть
1913