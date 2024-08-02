Седова (Винокурова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Винокурова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокуров Григорий Иванович

Мать: Винокурова (Котельникова) Мария Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Петр Григорьевич

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