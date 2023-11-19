Подберёзный Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подберёзный Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1996

Жена: Подберёзная (Калашник) Инна Александровна

Рождение ребёнка
24.09.1998

Сын: Подберёзный Глеб Сергеевич

Мать ребёнка: Подберёзная (Калашник) Инна Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
01.02.2011

Сын: Подберёзный Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Подберёзная (Калашник) Инна Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

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