Подберёзный Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1996
Рождение ребёнка
24.09.1998
Сын: Подберёзный Глеб Сергеевич
Мать ребёнка: Подберёзная (Калашник) Инна Александровна
Рождение ребёнка
01.02.2011
Сын: Подберёзный Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Подберёзная (Калашник) Инна Александровна