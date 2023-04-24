Пимен Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Николаевич
Мать: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Даниил Пименов
Мать ребёнка: Христина Афанасьева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Пименова
Мать ребёнка: Евдокия Адрианова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Пименов
Мать ребёнка: Евдокия Адрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Адрианова
Смерть
Неизвестно