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Пимен Иванов

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Николаевич

Мать: Акулина Семенова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Даниил Пименов

Мать ребёнка: Христина Афанасьева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Параскева Пименова

Мать ребёнка: Евдокия Адрианова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Пименов

Мать ребёнка: Евдокия Адрианова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Адрианова

Смерть
Неизвестно
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