Лысогоря Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1954
Отец: Лысогоря Григорий
Мать: Лысогоря Екатерина
Рождение ребёнка
11.02.1987
Сын: Лысогоря Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лысогоря Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
04.03.1992
Дочь: Шишлова светлана александровна
Мать ребёнка: Лысогоря Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
03.04.1992
Дочь: Лысогоря светлана александровна
Мать ребёнка: Лысогоря Наталья Владимировна