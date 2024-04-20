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Лысогоря Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

гл
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1954

Отец: Лысогоря Григорий

Мать: Лысогоря Екатерина

Рождение ребёнка
11.02.1987

Сын: Лысогоря Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лысогоря Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
04.03.1992

Дочь: Шишлова светлана александровна

Мать ребёнка: Лысогоря Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
03.04.1992

Дочь: Лысогоря светлана александровна

Мать ребёнка: Лысогоря Наталья Владимировна

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