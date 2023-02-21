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Перегудова Екатерина Павловна
Перегудова Екатерина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1927
Пол
Женский
Отец
Перегудов Павел Иванович
1874 г.р.
Мать
Сокольская Елизавета Сергеевна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1927
Отец:
Перегудов Павел Иванович
Мать:
Сокольская Елизавета Сергеевна
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