Гаманович (Шаталова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.2000
Дочь: Гаманович Кристина
Отец ребёнка: Гаманович Александр Евгеньевич
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.12.2003
Сын: Гаманович Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Гаманович Александр Евгеньевич