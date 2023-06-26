Гаманович (Шаталова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаманович (Шаталова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.2000

Дочь: Гаманович Кристина

Отец ребёнка: Гаманович Александр Евгеньевич

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.12.2003

Сын: Гаманович Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Гаманович Александр Евгеньевич