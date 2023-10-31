Кокорина Анна Степанова
Место рождениядер. Петраковская
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кокорина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокорина Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Федоров
Бракосочетание
До 1784
Муж: Кокорин Иван Федоров
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно