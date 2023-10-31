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Кокорина Анна Степанова

Место рождения

дер. Петраковская

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Петраковская
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кокорина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокорина Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1784

Муж: Кокорин Иван Федоров

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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