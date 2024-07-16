Зубков Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Зубкова (Донскова) Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Александр Викторович
Мать ребёнка: Зубкова (Донскова) Валентина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Зубкова (Донскова) Валентина Степановна