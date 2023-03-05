Шаламов Артём Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1986
Отец: Шаламов Алексей Иванович
Мать: Шаламова Нурье Маремовна
Рождение ребёнка
27.06.2018
Сын: Шаламов Алексей Артёмович
Мать ребёнка: Шаламова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаламова Екатерина Алексеевна