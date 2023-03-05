Шаламов Артём Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Артём Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1986

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

2018 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1986

Отец: Шаламов Алексей Иванович

Мать: Шаламова Нурье Маремовна

Рождение ребёнка
27.06.2018

Сын: Шаламов Алексей Артёмович

Мать ребёнка: Шаламова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаламова Екатерина Алексеевна

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