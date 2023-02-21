Карачев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачев Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1936

Дата смерти

28.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1936

Отец: Карачев Дмитрий Осипович

Мать: Карачева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Карачева Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карачева Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачева Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Карачева Римма

Смерть
28.11.1994
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