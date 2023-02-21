Карачев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1936
Дата смерти28.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1936
Отец: Карачев Дмитрий Осипович
Мать: Карачева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Карачева Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карачева Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачева Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Карачева Римма
Смерть
28.11.1994