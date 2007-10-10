Samoilova Tatjana Aleksandra meita
Место рождения
Дата рождения18.10.1961
Дата смерти10.10.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1961
Отец: Samoilovs Aleksandrs
Рождение ребёнка
08.11.1980
Сын: Krilovs Vjačeslavs Borisa dēls
Отец ребёнка: Крылов Борис Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1983
Сын: Krilovs Antons Borisa dēls
Отец ребёнка: Крылов Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2007