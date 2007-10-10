Samoilova Tatjana Aleksandra meita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Samoilova Tatjana Aleksandra meita

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

18.10.1961

Дата смерти

10.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1961

Отец: Samoilovs Aleksandrs

Мать: Samoilova Helena Prokofja meita

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
08.11.1980

Сын: Krilovs Vjačeslavs Borisa dēls

Отец ребёнка: Крылов Борис Иванович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
12.10.1983

Сын: Krilovs Antons Borisa dēls

Отец ребёнка: Крылов Борис Иванович

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Борис Иванович

Смерть
10.10.2007
Рига, Rīga
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