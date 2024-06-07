Марья Евстигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пономарева Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пономарев Николай Леонтьев
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пономарева Марья Леонтьевна
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пономарева Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев
Смерть
Неизвестно