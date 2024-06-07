Марья Евстигнеева 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Евстигнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Леонтий Леонтьев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пономарева Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пономарев Павел Леонтьев

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пономарев Николай Леонтьев

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пономарева Марья Леонтьевна

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пономарева Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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