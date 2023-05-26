Шестериков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестерикова Александра Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно