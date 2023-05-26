Шестериков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестериков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестерикова Александра Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно