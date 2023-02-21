Бельшова Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бельшова Анатасия Васильевна
Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Бельшова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бельшова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно