Бельшова Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельшова Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бельшова Анатасия Васильевна

Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Бельшова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Бельшов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бельшова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Бельшов Василий Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельшов Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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