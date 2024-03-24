Терзи (Егорова) Александра Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1978
Отец: Егоров Виктор Николаевич
Мать: Егорова Инна Викторовна
Бракосочетание
20.12.2014
Муж: Терзи Аркадий
Казань
Рождение ребёнка
31.12.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терзи Аркадий
Казань
Рождение ребёнка
18.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терзи Аркадий
Казань