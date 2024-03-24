Терзи (Егорова) Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терзи (Егорова) Александра Викторовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.03.1978

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1978

Отец: Егоров Виктор Николаевич

Мать: Егорова Инна Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.12.2014

Муж: Терзи Аркадий

Казань
Рождение ребёнка
31.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терзи Аркадий

Казань
Рождение ребёнка
18.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терзи Аркадий

Казань
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