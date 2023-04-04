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Носков Семён Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1885

Дата смерти

После 06.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1885

Отец: Носков Иосиф Спиридонович

Мать: Носкова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
10.11.1905

Жена: Носкова Надежда Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1906

Сын: Носков Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Носкова Надежда Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1911

Дочь: Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Носкова Надежда Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Носкова Надежда Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.03.1913
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