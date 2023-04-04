Носков Семён Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1885
Дата смертиПосле 06.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1885
Бракосочетание
10.11.1905
Рождение ребёнка
05.10.1906
Мать ребёнка: Носкова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1911
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Носкова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Носкова Надежда Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 06.03.1913