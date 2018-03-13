(Резинкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Резинкина) Мария

(Резинкина) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.10.1926

Дата смерти

13.03.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926

Отец: Резинкин Андрей

Мать: Полина

Россия
Рождение ребёнка
21.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласточкин Семён

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласточкин Семён

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласточкин Семён

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласточкин Семён

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласточкин Семён

Смерть
13.03.2018