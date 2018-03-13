(Резинкина) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.10.1926
Дата смерти13.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926
Отец: Резинкин Андрей
Мать: Полина
Россия
Рождение ребёнка
21.05.1949
Рождение ребёнка
06.07.1953
Рождение ребёнка
09.10.1954
Рождение ребёнка
13.06.1956
Рождение ребёнка
31.12.1959
Смерть
13.03.2018