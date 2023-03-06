Дьяченко Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Дьяченко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
09.04.1880

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.01.1882

Сын: Дьяченко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.10.1883

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.06.1885

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.10.1886

Сын: Дьяченко Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.11.1889

Сын: Дьяченко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Андрей Савельевич

Смерть
Неизвестно
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