Дьяченко Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Дьяченко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
09.04.1880
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
28.01.1882
Сын: Дьяченко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
14.10.1883
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
08.06.1885
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
22.10.1886
Сын: Дьяченко Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
02.11.1889
Сын: Дьяченко Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Савельевич
Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно