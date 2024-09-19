Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1912

Дата смерти

06.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Шакир

Рождение ребёнка
01.06.1949

Сын: Айзятуллин Касим Шакирович

Отец ребёнка: Салихов Шакир

Рождение ребёнка
01.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Шакир

Рождение ребёнка
10.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Шакир

Смерть
06.02.1980

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