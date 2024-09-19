Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1912
Дата смерти06.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салихов Шакир
Рождение ребёнка
01.06.1949
Сын: Айзятуллин Касим Шакирович
Отец ребёнка: Салихов Шакир
Рождение ребёнка
01.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салихов Шакир
Рождение ребёнка
10.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салихов Шакир
Смерть
06.02.1980