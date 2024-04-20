Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис Иванович

Место рождения

Московская губ., Бронницкий уезд, Загорновская волость, дер. Кузнецово

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

Между 1757 и 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1717

Сын: Труненков Никифор Денисович

Мать ребёнка: Прасковья Наумовна

Бракосочетание
До 1719

Жена: Прасковья Наумовна

Смерть
Между 1757 и 1763

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