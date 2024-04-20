Денис Иванович
Место рожденияМосковская губ., Бронницкий уезд, Загорновская волость, дер. Кузнецово
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиМежду 1757 и 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1717
Сын: Труненков Никифор Денисович
Мать ребёнка: Прасковья Наумовна
Бракосочетание
До 1719
Жена: Прасковья Наумовна
Смерть
Между 1757 и 1763