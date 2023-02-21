Сорока-Росинский Виктор Николаевич
Место рожденияг. Новгород-Северский, Черниговская обл.
Дата рождения08.12.1882
Дата смерти01.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новгород-Северский, Черниговская обл.
Место жительства
С 1901 по 1960
Смерть
01.10.1960