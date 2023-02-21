Сорока-Росинский Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока-Росинский Виктор Николаевич

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Место рождения

г. Новгород-Северский, Черниговская обл.

Дата рождения

08.12.1882

Дата смерти

01.10.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новгород-Северский, Черниговская обл.
Место жительства
С 1901 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.10.1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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