Дерябкин Никита Ильич
Место рождения
Дата рождения23.04.1920
Дата смерти18.08.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1920
Отец: Дерябкин Илья
Мать: Дерябкина Жена Дерябкина
Военная служба
15.09.1939
Род войск: автошкола 46 тп БВО Воинское звание: Капитан Учетно-послужная картотека Дата рождения: 23.04.1920 Место рождения: Ростовская обл., Базковский р-н, Наполовский с/с, с. Б.-Наполово Наименован... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерябкина Раиса Сергеевна
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерябкина Раиса Сергеевна
Мукачево, Закарпатська область
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.1991