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Дерябкин Никита Ильич

Место рождения

Большенаполовский, Боковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.04.1920

Дата смерти

18.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1920

Отец: Дерябкин Илья

Мать: Дерябкина Жена Дерябкина

Большенаполовский, Боковский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
15.09.1939
Род войск: автошкола 46 тп БВО Воинское звание: Капитан Учетно-послужная картотека Дата рождения: 23.04.1920 Место рождения: Ростовская обл., Базковский р-н, Наполовский с/с, с. Б.-Наполово Наименован... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерябкина Раиса Сергеевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерябкина Раиса Сергеевна

Мукачево, Закарпатська область
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
18.08.1991
Азов, город Азов, Ростовская область
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