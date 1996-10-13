Воинова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1996

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1996

Отец: Воинов Сергей Ильич

Мать: Воинова Юлия

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