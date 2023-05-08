Бушуев Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бушуев Иван Осипович
Мать: Бушуева Ульяна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бушуев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бушуева Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бушуева Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Яковлевна