Бушуев Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бушуев Иван Осипович

Мать: Бушуева Ульяна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бушуев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бушуева Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бушуев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бушуева Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Яковлевна

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