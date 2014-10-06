Оберюхтин Иван
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.02.1932
Дата смерти06.10.2014
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1932
Отец: Оберюхтин ?
Мать: Оберюхтинна Мария
Россия
Рождение ребёнка
14.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
13.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.2014
Россия