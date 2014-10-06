Оберюхтин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оберюхтин Иван

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.02.1932

Дата смерти

06.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1932

Отец: Оберюхтин ?

Мать: Оберюхтинна Мария

Россия
Рождение ребёнка
14.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
13.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2014
Россия
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