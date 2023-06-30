Jaakson (Kallak) Minna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jaakson (Kallak) Minna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1903

Дата смерти

05.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1940

Сын: Jaakson Jaan

Отец ребёнка: Jaakson Jaan

Рождение ребёнка
25.12.1941

Дочь: Jaakson Aino

Отец ребёнка: Jaakson Jaan

Рождение ребёнка
14.04.1947

Сын: Jaakson Jüri Sr.

Отец ребёнка: Jaakson Jaan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Maal Vaike

Отец ребёнка: Jaakson Jaan

Смерть
05.01.1986