Jaakson (Kallak) Minna
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1903
Дата смерти05.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1940
Сын: Jaakson Jaan
Отец ребёнка: Jaakson Jaan
Рождение ребёнка
25.12.1941
Дочь: Jaakson Aino
Отец ребёнка: Jaakson Jaan
Рождение ребёнка
14.04.1947
Сын: Jaakson Jüri Sr.
Отец ребёнка: Jaakson Jaan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Maal Vaike
Отец ребёнка: Jaakson Jaan
Смерть
05.01.1986