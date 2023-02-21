Рязанова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зотова Александра Аникеевна
Отец ребёнка: Рязанов Аникий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Рязанов Аникий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Олимпиада Аникеевна
Отец ребёнка: Рязанов Аникий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Рязанов Аникий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Суслова Надежда Аникеевна
Отец ребёнка: Рязанов Аникий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Баландина Клавдия Аникеевна
Отец ребёнка: Рязанов Аникий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рязанов Николай Аникьевич
Отец ребёнка: Рязанов Аникий
Смерть
1876