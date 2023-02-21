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Рязанова Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зотова Александра Аникеевна

Отец ребёнка: Рязанов Аникий

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рязанов Иван Аникьевич

Отец ребёнка: Рязанов Аникий

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Олимпиада Аникеевна

Отец ребёнка: Рязанов Аникий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рязанов Виктор Аникьевич

Отец ребёнка: Рязанов Аникий

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Суслова Надежда Аникеевна

Отец ребёнка: Рязанов Аникий

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Баландина Клавдия Аникеевна

Отец ребёнка: Рязанов Аникий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рязанов Николай Аникьевич

Отец ребёнка: Рязанов Аникий

Смерть
1876
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