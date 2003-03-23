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(Золотько) Алина
(Золотько) Алина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 23.03.2003
Пол
Женский
Отец
Золотько Василий
Мать
Золотько (Загуменнова) Анна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 23.03.2003
Отец:
Золотько Василий
Мать:
Золотько Анна
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