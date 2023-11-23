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Сабуров Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабуров Петр Иванович (1779 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Вощажникова Ростовского уезда. Жена его Мария Федоровна (1784-?). Дети: Фавста, супруга священника Дмитрия ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсунская (Сабурова) Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабурова Мария Федорова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Горицкая (Сабурова) Фавста Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Сабурова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Троицкий Федор Петров

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Троицкий Федор Петрович (1810 — ?) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Петра Сабурова. С 1819 года обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в 1830 году окончил... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Сабурова) Фелицата Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Сабурова) Александра Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Сабурова) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Сабурова) Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Сабурова) Александра Петрова

Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова

Смерть
Неизвестно

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