Сабуров Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Сабуров Петр Иванович (1779 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Вощажникова Ростовского уезда. Жена его Мария Федоровна (1784-?). Дети: Фавста, супруга священника Дмитрия ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсунская (Сабурова) Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабурова Мария Федорова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Горицкая (Сабурова) Фавста Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Сабурова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Троицкий Федор Петрович (1810 — ?) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Петра Сабурова. С 1819 года обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в 1830 году окончил... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Сабурова) Фелицата Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Сабурова) Александра Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Сабурова) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Сабурова) Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Сабурова) Александра Петрова
Мать ребёнка: Сабурова Мария Федорова
Смерть
Неизвестно