Вавринюк Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавринюк Федора

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Место рождения

Україна

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Україна
Рождение ребёнка
?.07.1934

Сын: Вавринюк Павло

Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Зимнее, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голотюк Мусій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Смерть
?.05.1985
Зимнее, Волинська область
Похороны
Неизвестно
Зимнее, Волинська область
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