Вавринюк Федора
Место рожденияУкраїна
Дата рождения1900
Дата смерти?.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Україна
Рождение ребёнка
?.07.1934
Сын: Вавринюк Павло
Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голотюк Мусій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)
Смерть
?.05.1985
Похороны
Неизвестно