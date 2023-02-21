Матикайнен Иосиф Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1859
Отец: Матикайнен Петр Иванович
Мать: Матикайнен Ева Петровна
Рождение ребёнка
03.05.1891
Сын: Матикайнен Петр Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Адамовна
Рождение ребёнка
15.04.1896
Дочь: Ева Иосифовна
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно