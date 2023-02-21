Матикайнен Иосиф Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Иосиф Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1859

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен Ева Петровна

Рождение ребёнка
03.05.1891

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Адамовна

Рождение ребёнка
15.04.1896

Дочь: Ева Иосифовна

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Мария Адамовна

Смерть
Неизвестно
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