Проскурин (Проскурина) Ефросия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Проскурин Иван Савельевич
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Варя Савельевна
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Проскурин Варя Савельевич
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Проскурин Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
12.11.1937
Сын: Проскурин Василий Савельевич
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскурин Николай Савельевич
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскурин Александр Савельевич
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Вера
Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович
Смерть
2002