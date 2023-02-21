Проскурин (Проскурина) Ефросия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурин (Проскурина) Ефросия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Проскурин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Варя Савельевна

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Проскурин Варя Савельевич

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Проскурин Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
12.11.1937

Сын: Проскурин Василий Савельевич

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскурин Николай Савельевич

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскурин Александр Савельевич

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Вера

Отец ребёнка: Проскурин Савелий Федорович

Смерть
2002
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