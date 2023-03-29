Солохин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солохин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1973

Сын: Солохин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Солохина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
16.05.1982

Дочь: Солохина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Солохина Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солохина Любовь Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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