Солохин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1973
Сын: Солохин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Солохина Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1982
Дочь: Солохина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Солохина Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно