Васильев Владимир Викторович
Место рожденияПокровскоеРузовский район Московская область
Дата рождения05.08.1972
Дата смерти08.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1972
Отец: Васильев Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
ПокровскоеРузовский район Московская область
Рождение ребёнка
26.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Клементьево Можайский район Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.2001
Руза
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Клементьево Можайский район Московская область