Васильев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Владимир Викторович

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Место рождения

ПокровскоеРузовский район Московская область

Дата рождения

05.08.1972

Дата смерти

08.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1972

Отец: Васильев Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

ПокровскоеРузовский район Московская область
Рождение ребёнка
26.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Клементьево Можайский район Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.2001
Руза
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Клементьево Можайский район Московская область
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