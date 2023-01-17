Сеначин Никита Алексеев
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Сеначин Алексей Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сеначин Иван большой Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сеначин Иван (малой) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1824