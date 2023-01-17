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Сеначин Никита Алексеев

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Место рождения

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сеначин Алексей Кондратьевич

Мать: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сеначин Никита Никитин

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сеначин Иван большой Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сеначин Иван (малой) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сеначин Василий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1824
Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
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