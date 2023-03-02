Антонов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1945

Отец: Антонов Василий

Мать: Анна Ильинична

Рождение ребёнка
11.12.1970

Сын: Антонов Петр Геннадьевич

Мать ребёнка: Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
29.11.1977

Сын: Антонов Юрий

Мать ребёнка: Людмила Георгиевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Людмила Георгиевна

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