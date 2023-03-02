Антонов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1945
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1945
Отец: Антонов Василий
Мать: Анна Ильинична
Рождение ребёнка
11.12.1970
Мать ребёнка: Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
29.11.1977
Сын: Антонов Юрий
Мать ребёнка: Людмила Георгиевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Людмила Георгиевна