Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лазутчев Яков Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова (Бондарева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
12.06.1932

Дочь: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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