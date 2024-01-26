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Федосья Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Баланёва) Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баланёв Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Яков

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Баланёва Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Рождение ребёнка
19.04.1922

Дочь: Забашта (Баланёва) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Смерть
1960

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