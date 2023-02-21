(Ильиных) Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Ильиных Григорий Егорович
Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич
Рождение ребёнка
27.04.1791 ст.
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич
Рождение ребёнка
?.12.1794
Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич