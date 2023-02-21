(Ильиных) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ильиных Иван Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Ильиных Петр Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Ильиных Григорий Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1791 ст.

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.12.1794

Сын: Ильиных Михаил Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Ананьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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