Домна Никитина (Чна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Никитина (Чна)

Домна Никитина (Чна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Никита Никифоров (Ич)

Мать: Марфа Матвеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.