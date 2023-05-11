Климов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область